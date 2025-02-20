Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişecek

Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Eski sevgilisini öldürmeye çalışan kadın kendi silahıyla can verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Poa kentinde bir atıştırmalık büfede yaşanan silahlı çatışmada 1 kadın hayatını kaybetti, 1 erkek ağır yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, silahlı bir kadın büfede çalışan personeli öldürmeye çalıştı. Kadının silahının tutukluk yapması sonucu, çalışanlar kaçma fırsatı buldu.

Brezilya'nın Poa kentinde, Lucas Nogueira Garcez Caddesi'ndeki bir atıştırmalık büfesinde yaşanan olayda bir kadın hayatını kaybetti, bir erkek de hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, silahlı bir kadının büfede çalışan personeli öldürmeye çalıştığı anlar kaydedildi. Kadın, tabancasını çıkarıp çalışanı mutfağa kadar kovaladı.

Panik içindeki çalışan, ellerini kaldırarak mutfak bölümüne doğru geri geri giderken, diğer çalışanlar can havliyle kaçıştı. Kadının silahının tutukluk yaptığı anlaşılınca ikili arka kapıdan çıktı, ancak bu kez roller değişmişti - artık çalışan kadını kovalıyordu.

Görüntülerde çiftin dışarıda boğuştuğu, ardından erkeğin kadını kafakola aldığı görülüyor. İkili yolun ortasına kadar geldi ve bir arabanın çarpmasından son anda kurtuldu, sonra yere düştüler.

Görüntülerin bir kısmı burada kesiliyor, ancak yerel yetkililerin açıklamasına göre, yerde boğuşma sırasında kadının silahı ateş aldı ve 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının eski sevgilisi olduğu belirtilen 43 yaşındaki erkek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sao Paulo Güvenlik Departmanı, 9 Şubat'ta yaşanan bu olayda kadının öldüğünü, eski sevgilisinin ise hastanede tedavi gördüğünü doğruladı.

Eski sevgilisini öldürmeye çalışan kadın kendi silahıyla can verdi

Eski sevgilisini öldürmeye çalışan kadın kendi silahıyla can verdi

Eski sevgilisini öldürmeye çalışan kadın kendi silahıyla can verdi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
img

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı
img

Bahar dizisinde tepki çeken sahne
img

İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi

Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.