Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybeden Aysel Karakoç'un vahşice katledildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Aysel Karakoç'un saldırıya uğradığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GENÇ KADIN DEFALARCA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çubuklu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Ş. (35), barışmak için bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aysel Karakoç'un (38) evine geldi. İkili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez bıçakladı.

ESKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aysel Karakoç, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Fethi Ş., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ve hakimlikte susma hakkını kullandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanan Fethi Ş., cezaevine gönderildi.

VAHŞET ANI KAMERADA

Öte yandan, cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, binadan çıkan Fethi Ş.'nin dışarıda bekleyen Aysel Karakoç'un yanına giderek kadını bıçakladığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
