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Eski nişanlısını öldürüp annesini yaralamıştı, intihar eden saldırgan 6 yıl hapisle aranıyormuş

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İzmir'de eski nişanlısını tabancayla vurup öldüren ve annesini yaralayan saldırgan, intihar ederek hayatına son verdi. Saldırganın 6 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eski nişanlısını öldürüp annesini yaralamıştı, intihar eden saldırgan 6 yıl hapisle aranıyormuş
İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde eski nişanlısını tabancayla vurup öldüren, annesini yaralayan ve sonra intihar eden saldırganın, kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.4 Nisan akşamı Çiğli Yeni Mahalle'de bulunan Park Yaşam Ataşehir Sitesi girişinde meydana gelen olayda, Necati Yorğun (35), eski nişanlısı olduğu öğrenilen Selen Sakın ve onun annesi Serpil K.'ya tabancayla ateş etti. Anne ve kız kanlar içerisinde kalırken Yorğun aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve silahlı saldırgan Necati Yorğun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Necati Yorğun da hastanede hayatını kaybetti. Selen Sakın ve Necati Yorğun'un cenazeleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Selen Sakın, Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi'nde defnedilirken annesi Serpil K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.6 yıl hapisle aranıyormuşÖte yandan intihar ederek yaşamına son veren silahlı saldırgan Necati Yorğun'un, çeşitli suçlardan kaydının olduğu ve kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasıyla arandığı öne sürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eski nişanlısını öldürüp annesini yaralamıştı, intihar eden saldırgan 6 yıl hapisle aranıyormuş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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