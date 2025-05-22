Eski Milletvekili İlknur Denizli Kaza Geçirdi

Eski Milletvekili İlknur Denizli Kaza Geçirdi
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Eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli, eşi ile birlikte geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli, eşi ile Afyonkarahisar'da geçirdiği kazasında yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yavuz Denizli (61) idaresindeki 35 YD 015 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Deniz ve eşi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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