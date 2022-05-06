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Eski milletvekili ağabeyine kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eski milletvekili ağabeyine kurşun yağdırdı

Tekirdağ'da eski Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre miras yüzünden tartıştığı ağabeyini silahla bacağından vurdu.

Tekirdağ'da eski Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre miras yüzünden tartıştığı ağabeyini silahla bacağından vurdu.

Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23. Dönem MHP Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ile ağabeyi Aziz Nalcı arasında iddiaya göre miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çıkaran Kemalettin Nalcı, ağabeyine kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri bacağına isabet eden Aziz Nalcı yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aziz Nalcı'yı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, Kemalettin Nalcı'yı gözaltına aldı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemalettin Nalcı, Milletvekili, Tekirdağ, Aziz, 3. Sayfa, Haberler

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