Çocuğunu görme tartışması kanlı bitti, mahkeme kararını verdi

Gaziantep'te 2 yıl önce çocuğunu almak için eski kayınpederinin evine motosikletle giden şahsın silahla vurulmasına ilişkin davada karar çıktı. Heyet, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası vererek, eski kayınpederin tutuklanmasına hükmetti.

Gaziantep'te 2 yıl önce çocuğunu almak için eski kayınpederinin evine motosikletle giden şahsın silahla vurulmasına ilişkin davada karar çıktı. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Y. ile taraf avukatları katıldı.

"Kızımla ayrıldıktan sonra sürekli bizi rahatsız ediyordu"

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Y., "Müşteki eski damadım olur. Kızımla ayrıldıktan sonra sürekli bizi rahatsız ediyor, telefonla arayarak hakaretlerde bulunuyordu. Ayrıca 'Hepinizi öldüreceğim' şeklinde tehditler savuruyordu. Olaydan önce de bana küfür etmiş, 'Ben sağ olduğum sürece size rahat vermeyeceğim' demişti. Müştekinin mahkeme kararına göre çocuğunu iki haftada bir pazar günü görme hakkı bulunuyordu. Ancak biz buna rağmen çocuğunu daha sık görmesine izin veriyorduk. Buna karşın müşteki, belirlenen gün ve saatler dışında da arayarak gelmek istiyordu. Olaydan bir gün önce, çocuğunu ziyaret etmesi gereken pazar günü gelmedi. Yaklaşık 15-20 kez beni aradı. Daha sonra kendisini geri aradım. Çocuğunu görmek istediğini söyleyince, 'Bugün pazar, gelip görebilirsin' dedim. Bunun üzerine dayısının ertesi gün geleceğini söyledi. Ben de neden bu kadar çok aradığını sordum ve 'Yarın gelmesin, haftaya pazar gelsin' dedim. Pazartesi günü tekrar aramaya başladı. Çocuğunu görebileceğini söyledim ancak telefonda bana küfretti. Bunun üzerine kendisine 'Akşam mahalleye gel' dedim. Olay günü işten geldiğimde müşteki motosikletiyle evin önündeydi. Bana 'Çocuk nerede lan?' diye seslendi. Ben de çocuğu almak için yukarı çıktım, ardından aşağı indim. Müşteki tekrar çocuğu sordu. Ben de 'Çocuk hazırlanıyor, birazdan gelecek' dedim. Bunun üzerine bana hakaret ederek 'Çocuğu alırım' dedi. Ben de bu tavırları nedeniyle çocuğu bir daha göstermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine üzerime yürüdü. Ben de telaşla silahı çıkardım. Aramızda arbede yaşandı. Bu sırada silah ateş aldı. Kesinlikle isteyerek ateş etmedim. Olayın ardından ambulansın gelmesini bekledim. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Müştekinin şikayetinden vazgeçmesi halinde bunu kabul ederim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyor, beraatıma ve lehime olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Motosikletten inmeye fırsat bulamadan sanık sol göğüs bölgeme, kalbime yakın bir noktaya doğru ateş etti"

Olay günü yaşananları anlatan eski damat Mehmet K., "Sanığın anlattığı şekilde bir olay gerçekleşmemiştir. Ben çocuğumu görmek için her gittiğimde çeşitli sıkıntılar yaşıyordum. Sanık sürekli beni tahrik ediyor ve zorluk çıkarıyordu. Olay günü evimin yaklaşık 100 metre ilerisindeki parkta bekliyordum. Sanık, çocuğumu görebilmem için beni kendisi çağırmıştı. Daha sonra ikametinin önüne gelmemi istedi. Evin önüne geldiğimde bana iki eliyle 'gel' işareti yaptı ve içeri girdi. Kısa bir süre sonra eşiyle birlikte dışarı çıktı. Eşi, sanığın sağ eline silahı verdi. Ben motosikletten inmeye fırsat bulamadan sanık sol göğüs bölgeme, kalbime yakın bir noktaya doğru ateş etti. Vurulmamın ardından yere düştüm. Yere düştükten sonra sanığın çocukları da bana yumruklarla saldırdı. Sanık, çocuklarına hitaben 'Vurun, öldürün' şeklinde sözler söyledi. Daha sonra yakında bulunan yıkılmış bir evin bulunduğu bölgeye doğru giderken üç el daha ateş etti. Olay nedeniyle sanıktan şikayetçiyim. Aldığım yaralanma nedeniyle ciğerimin üçte birini kaybettim. Halen geceleri rahat uyuyamıyorum. Sanığın bir gün dahi cezaevinde kalmadan serbest yargılanmasını doğru bulmuyorum. Olay günü sanığın telefonda bana küfür ederek tahrik etmesi üzerine ben de kendisine küfür etmiştim" dedi.

10 yıl 10 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası vererek, sanığın tutuklanmasına hükmetti.

Olayın Geçmişi

İddiaya göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde 19 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen olayda, çocuğunu görmek için eski kayınpederi Ahmet Y.'nin evine giden Mehmet K. ile Ahmet Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Y., tabancayla Mehmet K.'ye ateş etti. Ağır yaralanan Mehmet K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından Ahmet Y. hakkında dava açıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı