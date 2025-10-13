Haberler

Eski Kayınbiraderine Kurşun Yağdıran Şahıs Tutuklandı

Eski Kayınbiraderine Kurşun Yağdıran Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Kemal Kılıç, eski kayınbiraderi Mustafa Özocak'a tartışma sonrası silahla saldırarak ağır yaraladı. Yaralı hastanede hayatını kaybederken, Kılıç tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, eski kayınbiraderine kurşun yağdıran şahıs sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklandı.

Dün Sarıkaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşandığı eşini telefonla aradıktan sonra Sarıkaya Mahallesi'ne giden Kemal Kılıç, tarlada tütün toplayan kayınbiraderi Mustafa Özocak (31) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Kılıç, yanında bulundurduğu silahla Özocak'a ateş etti.

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Özocak, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlının kaçtığı otomobil ilçe merkezinde terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi. Aracı Hacınabi Mahallesi'nde terk eden Kemal Kılıç, daha sonra babasının evine giderek jandarmayı arayarak teslim olmak istedi. Bunun üzerine jandarma ekipleri babasının evine giderek zanlıyı teslim aldı. Katil zanlısı, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik tedbirleri altında sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 3 ay önce cezaevinden çıktığı bildirilen zanlının, boşandığı eşinden olan 3 çocuğunun bulunduğu ve ifadesinde eski kayınbiraderinin çocuklara, "Babanızı vuracağım" dediğini söylediğini aktardığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu

Evinde pişirip yediği yemek sonu oldu
Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı

Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.