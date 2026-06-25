Gaziantep'te eski eşini parkta öldüren kocaya müebbet hapis

Gaziantep'te 1 yıl önce eski eşi Fatma Köklü'yü parkta silahla vurularak öldürülen Mehmet Y.'ye "kadına karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Gaziantep'te 1 yıl önce parkta silahla vurularak öldürülen Fatma Köklü'nün davasında sanık eski koca, 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada maktulün ailesi, avukatları, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan maktulün annesi, "Kızıma iftira atıyor. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Mütalaaya katılmadığını söyleyen sanık Mehmet Y., cinayeti tasarlayarak işlemediğini savunarak, '"Öyle bir şey yapacak olsam evliyken yapardım. Beni kullandı. Evinin taşınma parasını bile ben verdim. Eşime seviyordum. Çocuklarım annesiz ve babasız kaldı. Bana yalan söyledi. Her kötülüğün altında yalan vardır" dedi. Sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanığın savunması sırasında maktulün ilk evliliğinden olan kızı, "Yalan söylüyor, katil" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, duruşma düzeninin bozulmaması için genç kızı salondan çıkardı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Mehmet Y.'nin "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" ile "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Y.'ye indirim uygulayarak "kadına karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi

20 Ocak 2025'te öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, Mehmet Yeter, eski eşi Fatma Köklü (39) ile görüşmek için parkta buluştu. Çıkan tartışmada Mehmet Yeter, yanındaki tabanca ile Fatma Köklü'nün kafasına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Köklü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı