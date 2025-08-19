Eski Karakol Amiri Başkomiser Hamdi Tokmak Hayatını Kaybetti

Körfez'in eski karakol amirlerinden Başkomiser Hamdi Tokmak, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

Körfez ilçesinde uzun yıllar Tütünçiftlik Karakolu'nda görev yapan eski karakol amiri Başkomiser Hamdi Tokmak, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Üç çocuk babası Tokmak, 6 ay önce de eşi Gülcihan Tokmak'ı kaybetmişti. Başkomiser Tokmak'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii'nden kaldırılarak İlimtepe Mezarlığı'na defnedilecek. - KOCAELİ