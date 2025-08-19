Eski Karakol Amiri Başkomiser Hamdi Tokmak Hayatını Kaybetti

Eski Karakol Amiri Başkomiser Hamdi Tokmak Hayatını Kaybetti
Körfez ilçesinin eski karakol amirlerinden Başkomiser Hamdi Tokmak, 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi yarın kaldırılacak.

Körfez'in eski karakol amirlerinden Başkomiser Hamdi Tokmak, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

Körfez ilçesinde uzun yıllar Tütünçiftlik Karakolu'nda görev yapan eski karakol amiri Başkomiser Hamdi Tokmak, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Üç çocuk babası Tokmak, 6 ay önce de eşi Gülcihan Tokmak'ı kaybetmişti. Başkomiser Tokmak'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii'nden kaldırılarak İlimtepe Mezarlığı'na defnedilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
