Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.
CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI
Uzun'un soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
SABRİ UZUN KİMDİR?
Uzun, aslen Giresun Eynesilidir. 1978 yılında emniyetteki görevine başladı ve 2013 yılına kadar sürdürdü. 40 yıllık mesleki kariyerinde Türkiye'de meydana gelen istihbarat olaylarının çoğunda önemli rol üstlendi.
Gündeme oturan birçok olayı içinde barındıran ''İn'' adında kitabı bulunan Uzun, kitabında 28 Şubat süresince tanık olduğu olayları kaleme aldı.