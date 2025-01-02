Üye Girişi
Haberler
DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Öcalan ile görüşen DEM Parti'den bir kritik ziyaret daha
ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
ABD'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var
Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi
Kanlı saldırıda bilanço ağırlaştı, Biden'dan ilk açıklama geldi
Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar
Rusya'ya kaçan devrik lider Esad'a suikast girişimi

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Uzun'un soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

SABRİ UZUN KİMDİR?

Uzun, aslen Giresun Eynesilidir. 1978 yılında emniyetteki görevine başladı ve 2013 yılına kadar sürdürdü. 40 yıllık mesleki kariyerinde Türkiye'de meydana gelen istihbarat olaylarının çoğunda önemli rol üstlendi.

Gündeme oturan birçok olayı içinde barındıran ''İn'' adında kitabı bulunan Uzun, kitabında 28 Şubat süresince tanık olduğu olayları kaleme aldı.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
img

Kanlı saldırıda bilanço ağırlaştı, Biden'dan ilk açıklama geldi
img

Öcalan ile görüşen DEM Parti'den bir kritik ziyaret daha
img

Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBaykan null:

terörist başı serbest eski istihbarat daire başkanı hapse vay be

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

İçimizdeki hainler bitmedi ki memleket huzur bulsun

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Gndz:

Bu natocular yine kıpırdandı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Ne paylaşmış, yalan mı onu da deseydiniz.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Hakaretin içeriği ne imiş acaba malum kişinin işine gelmeyen her eleştiri hakaret kabul ediliyor da

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

hemşerime helal olsun onunla gurur duyuyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
'AK Parti'den hiç kopmadım' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
"AK Parti'den hiç kopmadım" diyen Davutoğlu'ndan yeni açıklama
ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia
ABD'yi diken üstünde tutan saldırılarla ilgili olay iddia

Son Dakika Haberleri

Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir? DEM Parti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? "Tango" kapandı mı, neden girilmiyor? Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli geldi! Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 2 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman? Survivor 2025 yarışmacıları haftalık ne kadar alıyor? Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları kim TÜİK Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2024 yıllık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? EMEKLİ MAAŞ HABERLERİ! En düşük emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaş zammı 2025 ne kadar olacak? Regaip Kandili'nde ne oldu? Regaip Kandili'nin önemi nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.