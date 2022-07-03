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Eski eşini sokak ortasında öldürüp aynı silahla intihar etti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de 2 ay önce boşandığı eski eşini takip ederek sokak ortasında alnından vurarak öldüren şahıs, daha sonra aynı silahla başına tek el ateş ederek intihar etti.

Bandırma ilçesinde Mustafa Akman (52), 2 ay önce boşandığı Esra Altınkaynak'ı (37) sahibi olduğu kuaför dükkanına gittiği sırada takip etmeye başladı. Fırından ekmek alan Esra Altınkaynak, daha sonra iş yerinin olduğu sokağa girdi. Bu sırada Mustafa Akman, Esra Altınkaynak'ı yanındaki tabanca ile alnından vurdu.

Eski eşini sokak ortasında öldürüp aynı silahla intihar etti

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Esra Altınkaynak kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Akman aynı silahla başına tek el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Akman olay yerinde, Esra Altınkaynak kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eski eşini sokak ortasında öldürüp aynı silahla intihar etti

6 AY EVLİ KALMIŞLAR

Koltuk döşemeciliği yapan Mustafa Akman'ın ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu, ikinci eşi Esra Altınkaynak ile de 6 ay evli kaldıkları belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski eşini sokak ortasında öldürüp aynı silahla intihar etti

Eski eşini sokak ortasında öldürüp aynı silahla intihar etti

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Akman Kuaför Hassas İçerik 3. Sayfa Haberler

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