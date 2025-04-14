Eski Eşini Öldüren Zanlıdan Şok İtiraf: 'Kendimi Kaybettim'

Eski eşini öldüren zanlı: "Kendimi kaybettim"

Bodrum'daki cinayet davasında sanığın dehşet veren itirafı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl eski eşi Hüsne Topal'ı sokak ortasında kurşunlayarak öldüren, yardım etmeye çalışan bir kişiyi de yaralayan Hacı Ömer Alçı ile suç delillerini gizlediği öne sürülen oğlu B.A.'nın yargılanmasına başlandı.

Kan donduran olay, 24 Temmuz 2024 günü akşam saatlerinde Geriş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2021 yılında boşandığı 3 çocuk annesi Hüsne Topal'ın evine giden Hacı Ömer Alçı, kadını dışarı çağırarak konuşmak istedi. Kısa sürede tartışmaya dönüşen konuşma yerini şiddete bıraktı. İddiaya göre, Alçı eski eşini darp etti. Çığlık seslerini duyan Hüsne Topal'ın arkadaşı Sedat T., kadının yardımına koştu. O sırada belinden tabancasını çıkaran Hacı Ömer Alçı, peş peşe tetiğe bastı. Kurşun yağmuruna tutulan Hüsne Topal ağır yaralanırken, Sedat T. ise vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Olay yerinden kaçan Alçı, kısa sürede Bodrum polisi tarafından Emin Anter Bulvarı'nda yakalandı. Cinayetin ardından kullanılan silahın ise zanlının oğlu B.A. ve arkadaşı E.D. tarafından saklandığı ortaya çıktı. Hüsne Topal, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Yaralı Sedat T.'nin ise tedavisi Bodrum Devlet Hastanesi'nde sürdürüldü.

Gözaltına alınan baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak oğul B.A., daha sonra ara kararla serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili dava Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı ile tutuksuz yargılanan oğlu B.A., hayatını kaybeden Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal, aile yakınları, avukatlar ve tanıklar katıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı, tutuksuz sanık Bedirhan Alçı, hayatını kaybeden Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal, ailesi, avukatları ve tanıklar katıldı.

Mahkeme heyeti ilk olarak sanık Hacı Ömer Alçı'yı dinledi. Alçı, "Çok üzgünüm. Boşanmıştık ama birlikte yaşıyorduk. Olay günü, Hüsne'nin konumunun Sedat'ın evinde olduğunu görünce oraya gittim. Neden gittiğimi bilmiyorum. Kapıda Hüsne ile karşılaştım, ardından Sedat gelip bana küfretti. Kendimi kaybettim. Sedat'a ateş ettim. Hüsne'yi hedef almadım. Polisten saklanmadım, her şeyi anlattım. Silahı kendimi korumak için taşıyordum" dedi.

Alçı, önceki ifadesinde olayın 'alacak verecek' meselesi yüzünden yaşandığını söylemesinin nedeni olarak, "Avukatım beni o şekilde yönlendirdi" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Bedirhan Alçı ise olay günü babasının yanına geldiğini ve silahı kendisine verdiğini söyleyerek, "Annemle her gün konuşurdum. Aradığımda bir kadın telefonu açtı, 'Annen öldü' dedi. Olay yerine gittim, annemi kanlar içinde buldum. Silahın bende olduğunu hatırlayınca paniğe kapılıp 200 metre ilerideki ağacın altına attım" dedi.

Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal ise duruşmada gözyaşları içinde konuştu. "Kızımın namusunu karalamasın. Yalan söylüyor. Çocukları 'Annem yok' diyor. Şikayetçiyim. Bizi mahvetti" dedi.

Tanık olarak dinlenen site görevlisi ise, "Ömer'in bir elinde silah vardı, diğer eliyle Hüsne'ye vuruyordu. Sedat kapıya çıkınca aralarında tartışma yaşandı. Sonra silah sesleri duyuldu" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık, tanık ve avukatların beyanlarının ardından duruşmaya ara verdi. Heyet, tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Bedirhan Alçı hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartının sürdürülmesine karar vererek duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan aile avukatı ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Üyesi Perihan Ceviz, "Sanık indirim alabilmek için gerçeğe aykırı ifadeler veriyor. Bu eylemin tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için mücadelemiz sürecek" dedi.