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Eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

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Kocaeli'de eski eşi tarafından evinde vurulan kadın hayatını kaybetti. Annesinin vurulduğunu gören oğlu da babasına ateş etti, baba da oğlunu vurarak yaraladı.

Eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Eski karısını öldürdü, baba ve oğul ise silahla birbirlerine ateş ederek yaraladı

KOCAELİ - Kocaeli'de eski eşi tarafından evinde vurulan kadın hayatını kaybetti. Annesinin vurulduğunu gören oğlu da babasına ateş etti, baba da oğlunu vurarak yaraladı.

Olay, Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre M.Y., eski eşi Sözen Tutci'nin evine gelerek kendisine ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken annesini o halde gören V.Y., silahı alarak babası M.Y'ye ateş etti. M.Y'de oğluna ateş ederken, 2'side vurularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırdı. Sözen Tutci'nin yapılan kontrollerinde ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Baba Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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