Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
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Eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun, sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne yönelik talihsiz ifadeleri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alması sonrasında başlatılan soruşturma sonucunda Kocaeli'ye vaiz olarak atanmıştı. Ancak Mehmetalioğlu, yeni bir paylaşımında Kocaeli tayininin iptal edildiğini ve İstanbul İl vaizi olarak görev yapacağını duyurdu.

Yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu tepki çekmişti. Müftü Ahmet Mehmetalioğlu daha sonra kendisini eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef almıştı.

KOCAELİ'YE TAYİNİ ÇIKMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattığını açıklamış ve Kocaeli'ye vaiz olarak atanmıştı. Tayin haberini sosyal medyadan paylaşan Mehmetalioğlu "Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'TOKAT' GÖNDERMESİ YAPTI

Tepkilerin yükselmesi üzerine sosyal medyadan Özgür Özel'i hedef aldığı bir paylaşım yapan Mehmetalioğlu, Özel'e yapılan tokatlı saldırıya göndermede bulunarak, "Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan ( gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bir görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle." ifadelerini kullanmıştı.

"TAYİN İPTAL EDİLDİ"

Mehmetalioğlu yeni paylaşımında yine Özgür Özel'e gönderme yaparken Kocaeli tayininin iptal edildiğini duyurdu. Mehmetalioğlu, İstanbul İl vaizi olarak görev yapacağını, yeni kararın 3 Temmuz'da verileceğini duyurdu.

"DİYANET ÖZEL'E ŞAKA YAPMIŞ"

Paylaşımına "Diyanet Özel'e şaka yapmış. Kocaeli'ye gelemeyecek" diyerek başlayan Mehmetalioğlu şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü, yoğun dua ve desteklerinizin karşılığı olarak Kocaeli tayini iptal edildi. İstanbul İl vaizi olarak devam edeceğim. Yani İstanbul'un tüm camileri görev alanım. Tabi idare mehkemesinin vereceği karara kadar. Daha doğrusu bütün makamların sahibi olan Rabbimin, Vekilimin vereceği karara kadar. Bu karar 3 temmuzda din işleri yüksek kurulu üyeliği olur, genel müdürlük olur, yurt dışı müşavirliği olur. Hulasa Rabbim ol derse o olur. O kadar büyük ve güzel Rabbimiz var ki, ne yapıyorsa en güzelini yapıyor."

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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