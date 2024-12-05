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Anneannesini öldürmüştü, Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile ilgili yeni karar

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Ankara'da, eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in anneannesini öldürmesiyle ilgili davada, akıl sağlık raporunun beklenmesine karar verildi. Duruşma 25 Ocak 2025'e ertelendi.

Ankara'da, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, evinde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürmesine ilişkin görülen davada Şener hakkında 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunun beklenilmesine karar verildi.

DURUŞMA 25 OCAK 2025 TARİHİNE ERTELENDİ

Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklu sanık Bedirhan Şener ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Şener hakkında 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunun henüz dava dosyasına gelmediğini söyledi. Söz alan Cumhuriyet savcısı olayda somut delillerin olduğunu söyleyerek Şener'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından söz verilen sanık Şener, "Bir diyeceğim yoktur" dedi. Ara kararını açıklayan Mahkeme başkanı Şener'in akıl sağlığı için 4.İhtisas Kurulundan dava dosyasına gelecek olan raporun beklenilmesine hükmederek, Şener'in tutukluluk haline karar verdi. Duruşma 25 Ocak 2025'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener, 1 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek gözetim altına alındı. 3 haftalık gözlem süresi sonunda Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen rapora göre, Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, işlediği iddia edilen suçla ilgili, olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği belirtildi. Bunun üzerine 29 Ağustos'ta Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Şener, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anneannesini öldürmüştü, Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile ilgili yeni karar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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