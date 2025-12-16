Haberler

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında karar: 2 yıl 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı, ancak mahkeme kararı ile tahliye edildi.

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davada karar açıklandı. Mahkeme tutuklu Kocabıyık'ın 2 yıl 5 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına ve hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'iftira' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istenen davanın duruşmasının görülmesine devam edildi. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kocabıyık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

Kocabıyık savunmasında "Sabahın köründe bir araba dolusu polis evimi bastı. Evimi paldır küldür aradılar, telefonuma el koydular. Davet edilseydim acaba ifade vermeye gitmez miydim? Çok üzüldüğümü belirtmek isterim" dedi. Kocabıyık savunmasının devamında "Cımbızlanarak suç icat edilmiş. Hangi ifadenin neden suç olduğu anlatılmamış. Cımbızlanan cümlelerde neyin neden suç olduğu bilinmiyor. Ben esasında muhalif biri değilim. Hayatımı adaletten yana sürdürürüm. Hukuk eğilirse devlet çöker, eleştiri susturulursa toplum körleşir. İddia edilen suçların hiçbirini işlemedim" dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Kocabıyık'ın "eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı" gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'iftira' suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Kocabıyık'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hükümle birlikte sanık Kocabıyık tahliye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
