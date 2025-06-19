Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı

Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Tolgahan T., tartıştığı eşinin evden ayrılmasının ardından 4 aylık oğulları K.A.T.'yi 3'üncü kattan atmaya kalktı. Polisin 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, itfaiye merdiveni ile girilen evde baba etkisiz hale getirildi. Durumu iyi olan bebekse annesine teslim edildi.

Çorlu ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T., Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak'taki evinde 2 çocuğunun annesi eşi Şirin T. ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası Şirin T., 4 aylık erkek bebekleri K.A.T.'yi evde bırakarak, annesinin yanına gitti. Duruma sinirlenen Tolgahan T., bebeği kucağına alıp 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden aşağıya atmaya kalktı.

ÇEVREDEKİLER HEMEN İHBAR ETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, kucağında bebeğiyle penceredeki Tolgahan T.'yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, polis ekipleri operasyon düzenleme kararı aldı. Bu sırada itfaiye ekipleri de yere şişme yatak serdi. Mahalleli de babayı ikna çalışmalarını endişe içinde izledi.

Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı

OPERASYONLA KURTARILDI

Eve kapıdan girmeye çalışan polis ekipleri, Tolgahan T.'nin kapının arkasını koltuklarla kapatması sonrası güçlük yaşadı. İtfaiye merdiveni ile pencereye yaklaşan polis, Tolgahan T.'yi ikna çabalarını sürdürdü. Bir süre sonra kapıdan ve pencereden eve girmeyi başaran ekipler, Tolgahan T.'yi etkisiz hale getirip bebeği kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ve durumu iyi olan bebek, annesi Şirin T.'ye teslim edildi. Bebeğine kavuşan anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Tolgahan T., polis merkezine götürüldü.

Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı

Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal

Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Katar dünyayı tedirgin eden savaşta tarafını seçti
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

Camdan babasına böyle bağırdı: Seni ölüme terk ediyorum
Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.