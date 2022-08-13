Haber : Eşinin tabancayla ateş açtığı kadın, mermilerden kaçmak için 3. kattan aşağıya atladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşinin tabancayla ateş açtığı kadın, mermilerden kaçmak için 3. kattan aşağıya atladı

 - Güncelleme:

Tekirdağ'da tartıştığı eşinin tabancayla ateş açtığı ve bir merminin başını sıyırarak yaraladığı 35 yaşındaki kadın, kaçmak için 3. kattaki balkondan aşağıya atladı. Hemen hastaneye kaldırılan yaralı kadının tedavisi sürerken, eşi ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Çerkezköy ilçesindekibir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, bir çocuk sahipleri A.K. ile eşi E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre E.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğru ateş açtı.

KAÇMAK İÇİN 3. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Merminin başını sıyırarak yaraladığı A.K., kaçarak kendisini balkondan attı. Apartmanın altındaki iş yerlerinin terasındaki beton zemine düşen A.K.'yı görenler, dunumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eşinin tabancayla ateş açtığı kadın, mermilerden kaçmak için 3. kattan aşağıya atladı

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Eşinin tabancayla ateş açtığı kadın, mermilerden kaçmak için 3. kattan aşağıya atladı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstiklal Caddesi Kızılpınar Jandarma 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

acili biber:

Ulan adam deyilsin kadina silah çekilirmi lan bu 1 ikinçisi adam hiç kaçarmi lan sen Ben?

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title