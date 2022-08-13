Eşinin tabancayla ateş açtığı kadın, mermilerden kaçmak için 3. kattan aşağıya atladı

Tekirdağ'da tartıştığı eşinin tabancayla ateş açtığı ve bir merminin başını sıyırarak yaraladığı 35 yaşındaki kadın, kaçmak için 3. kattaki balkondan aşağıya atladı. Hemen hastaneye kaldırılan yaralı kadının tedavisi sürerken, eşi ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Çerkezköy ilçesindekibir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, bir çocuk sahipleri A.K. ile eşi E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre E.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğru ateş açtı.

KAÇMAK İÇİN 3. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Merminin başını sıyırarak yaraladığı A.K., kaçarak kendisini balkondan attı. Apartmanın altındaki iş yerlerinin terasındaki beton zemine düşen A.K.'yı görenler, dunumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.