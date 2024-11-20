Üye Girişi
Haberler

Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi

Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis merkezine çağrılan kadın, güvenlik kamerası görüntülerinde kocasının başka bir kadınla yaşadığı samimi anları görünce gözyaşlarına boğuldu. Karakola sevgilisiyle gelen adam, orada bulunan eşini görmezden gelerek hiçbir pişmanlık göstermedi. Olay sonrası yapılan soruşturmada polis, durumu basit bir kavga olarak değerlendirip adamı uyarıyla serbest bırakırken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

Çin'de yaşanan olay, izleyenleri derinden etkiledi. Gece kulübü çıkışında yaşanan bir kavga nedeniyle polis merkezine çağrılan kadın, güvenlik kamerası görüntülerini izlerken hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde kocasının başka bir kadınla samimi anları ortaya çıktı.

Olay şöyle gelişti: 21 Eylül gecesi, bir grup insan asansör beklerken içeride bir çiftle karşılaştı. Gruptan biri "Çıkıyor musunuz?" diye sorduğunda, adam bunu yanlış anlayıp yanındaki kadına hakaret edildiğini düşünerek kavgayı başlattı.

Polis, kavgaya karışan adamı bulamayınca eşini karakola çağırdı. Kadın, görüntüleri izlerken kocasının bir kadınla sarmaş dolaş olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. "Sürekli geceleri çıkıp sabah dönerdi. Ne zaman sorsam kavga çıkardı. Ben evde küçük çocuğumuzla ilgilenirken o..." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Olayın en çarpıcı kısmı ise adamın karakola sevgilisiyle birlikte gelmesi oldu. Kocası, eşini görmezden gelerek hiçbir pişmanlık göstermeden içeri girdi. Kadın ise tüm yaşananlara rağmen, kavga ettiği kişilerden "Çocuğum için lütfen şikayetçi olmayın" diye rica etti.

Programın sosyal medyada paylaşılmasının ardından binlerce yorum geldi: "Bu nasıl bir saygısızlık, eşi oradayken sevgilisiyle karakola gelmek..." "Çocuğun için katlanma, böyle bir babayı görerek büyümesi daha zararlı." "Hemen boşanma davası aç, bu adam seni hiç düşünmüyor."

Polis, olayı sadece basit bir kavga olarak değerlendirip adamı uyarıyla serbest bıraktı, ancak görüntüler Çin sosyal medyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor."

Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi

Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi

Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

İki büyükşehirde suya okkalı zam

 Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

Bakan Yerlikaya ve CHP'li Başarır kameralar önünde birbirine girdi

 Nükleer savaş çıkarsa Putin'in hedefindeki ilk ülkeler

İşte nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülke
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler: Çek fişi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Kasım Çankaya, Sincan, Etimesgut, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Kuruluş Osman 172. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çarşamba hangi diziler var? 20 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Kuruluş Osman 171. bölüm tek parça full HD izleme linki Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 171. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! BARAJ DOLULUK ORANI 20 KASIM | İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Kasım günün maçları nereden izlenir? Kadir Çelik kimdir? Terörist Kadir Çelik yakalandı mı? 21 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Oğlak, Yengeç burcu yorumu! 21 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Annem Ankara bu akşam var mı? 20 Kasım Annem Ankara dizisi ilk bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.