Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı

Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin iş yeri adresini bilmeyen, ilgisiz davranan ve eşinin ailesinin telefonlarına cevap vermeyen kocayı kusurlu bularak, boşanma davasında aylık 2 bin lira nafaka ve 75 bin lira tazminat ödemesine hükmeden ilk derece mahkemelerince verilen kararı onadı.

Antalya'da yaşayan bir kadın, eşi tarafından kendisine ve çocuğuna ilgi gösterilmediğini, yatağının ayrıldığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada engellendiğini, kendi ailesinin telefonlarına cevap verilmediğini ve eşinin ailesi tarafından dışlanıp hakarete uğradığını belirterek boşanma davası açtı. Davalı eş, dava dilekçesi kendisine usulüne uygun tebliğ edildiği halde, davaya cevap dahi vermedi.

AĞIR KUSURLU BULUNDU

Yargılamayı yapan Antalya 8. Aile Mahkemesi, eşinin iş yerinin yerini bile bilmeyecek, onu yok sayacak kadar ilgisiz davrandığı ve kadının yakınlarının telefonlarına dahi cevap vermeyerek eşiyle ve ailesiyle bağlarını kopardığı gerekçesiyle erkeği kusurlu buldu.

NAFAKA VE TAZMİNAT KARARI

Çiftin "evlilik birliğinin temelden sarsıldığını" tespit eden mahkeme, tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetin anneye verilmesine, erkeğin çocuk yararına aylık 1000, kadın yararına aylık 1000 lira tedbir nafakası ödemesine, ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

İSTİNAF TAZMİNATI YETERSİZ BULDU

Karara ilişkin istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ancak kadına ödenecek maddi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

TEMYİZ İSTEMİNE YARGITAY'DAN RET

Erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemelerince verilen kararı usul ve kanuna uygun olduğunu tespit etti. Daire, davalı eşin temyiz istemini reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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