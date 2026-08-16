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Alanya'da dehşet: Eşini ve kayınvalidesini bıçakladı, intihar girişiminde bulundu

Alanya'da dehşet: Eşini ve kayınvalidesini bıçakladı, intihar girişiminde bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Mustafa E., eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaraladıktan sonra bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. 4 saatlik ikna çalışması sonucu gözaltına alınan şüpheli, olayı canlı yayında anlattı. Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, evinde eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaraladıktan sonra yakındaki bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmasının ardından şahıs gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa E. isimli şahıs evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaraladı. Şahıs, daha sonra olay yerinin yaklaşık 200 metre yakınında bulunan 5 katlı bir binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri şahsın bulunduğu binada geniş güvenlik önlemi alırken, yaklaşık 4 saat boyunca şahsı ikna etmek için çalışma yürüttü. Yapılan görüşmeler sonucunda şahıs binadan indirilerek gözaltına alındı. Olayda bıçakla yaralanan kadınlar ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan şahıs, olay sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, "Şu anda Alanya'da bir inşaat firmasının 4. katındayım. Birazdan intihar edeceğim. Karımı sabah vurdum. Namusumu temizledim, ne oldu bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben namuslu, şerefli adamım. Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim. Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar. Ben namuslu, şerefli adamım. Hepinizi öpüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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