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Eşini öldüren sanığa müebbet

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Eşini öldüren sanığa müebbet
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Gaziantep’te eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Zeynep Özdemir’in cinayetiyle ilgili davada karar çıktı.

Gaziantep'te eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Zeynep Özdemir'in cinayetiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, eşini öldüren ve oğlunu ağır yaralayan sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Gaziantep'te 2024 yılında eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Zeynep Özdemir'in cinayetiyle ilgili davada, katil zanlısı koca bozma sonrası yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada maktul avukatları, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Sanığın çocukları ve damadı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Kızımla eşim sürekli süsleniyordu"

Son savunması alınan sanık Halil Özdemir, "Eşimin şüpheli davranışları vardı. Kızımla eşim sürekli süsleniyordu. Ben de onların bu hareketlerinden şüphelendim. Beni ailece oyuna getirdiler. Benim amacım oğluma sıkmak değildi. Damadım Hanifi'ye sıktım. Fakat evladıma isabet etti kurşun" dedi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın eşi ve kızını "kasten öldürme", oğlu ve damadını ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı eşine yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık, oğlu, kızı ve damadına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise ayrı ayrı 10 yıl 10 ay, 15 yıl 10 ay, 11 yıl 10 ay ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluğun devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 13 Mayıs 2024 tarihinde akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İ.E.Ö. (15) ve damadı Hanifi B.'ye (23) ateş etti. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde tüfekle vurulan Zeynep Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşini öldüren, oğlu ile damadını da ağır yaralayan katil zanlısı Halil Özdemir ise olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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