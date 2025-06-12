Eşini Öldüren Kardeşler İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası İstendi

Saliha Gizem'i öldürüp gömen iki kardeş için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Eşini boğup toprağa gömen sanık ile yardım eden kardeşi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi Fırat Yıldızhan'ın için savcı açıkladığı mütalaa da iki kardeş için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçen yıl 16 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Yıldızhan boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i evinin önünden otomobille alarak Lapseki'den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada ikili tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga'nın Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi ise durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanında Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu.

Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'tasarlayarak eşe karşı öldürme', kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması için dava açıldı. Davanın 6'ncı duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ile Yağız Yıldızhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları hazır bulundu.

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Fırat Yıldızhan,"Bu olay hiç bir şekilde planlamadı. Beni kendisi çağırdı. Herşey bir anda konuşurken gelişti" dedi. Tutuklu sanık Yağız Yıldızhan ise, "Bu olayın olacağını bilmiyordum. Bilseydim arabaya binmezdim. Ben engellemeye çalıştım ancak başarılı olamadım. İlk kez gözümün önünde cinayet işlendi. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı 2 kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanıklar Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.