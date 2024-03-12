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Eşini öldürüp sosyal medyada 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis

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Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u av tüfeğiyle öldüren ve sosyal medya hesabından 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, boşanma aşamasındaki 38 yaşındaki eşi Ayşe Korur'u av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, aldatıldığı için cinayeti işlediğini yazan 42 yaşındaki Gencay Korur, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gencay Korur'un cezasında indirim uygulanmadı.

CİNAYET SONRASI 'GURURLU HİSSEDİYOR' PAYLAŞIMI

Bayramiç'te yaşayan Ayşe Korur, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos 2022 yılında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürüp kaçtı. Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı.

Eşini öldürüp sosyal medyada 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis

"CİLVELİ ŞEKİLDE KONUŞTUĞUNU DUYUNCA SİNİRLENDİM"

İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı. Korur hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eşini öldürüp sosyal medyada 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Davanın karar duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, Ayşe Korur'un yakınları duruşma salonundaki yerlerini aldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Savcı, tutuklu sanık Gencay Korur'un 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu. Duruşmada savunma yapan Gencay Korur, "Yaptığınız adil yargılanma olmadığını düşünüyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum" dedi. Korur'un savunmasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Korur, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme indirim de uygulamadı.

Eşini öldürüp sosyal medyada 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis

"ALACAĞI EN AĞIR YAPTIRIMLA KARŞILAŞTI"

Duruşma sonunda açıklama yapan maktulün yakınlarının avukatı Ahmet Erzi, "Savcı bey mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin kanaati de o yönde oldu. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadığı gibi daha önce yine Ayşe Korur'a yönelik eylemlerinden dolayı cezalandırılmış olması sebebiyle 2'nci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutuldu. Lehe olan hiçbir indirim uygulanmadı. 'Kravat' indirimi diye tabir edilen, arkasına sığınılan hiçbir indirim uygulanmadı. Sanık Türk Ceza Kanunu'nda alabileceği en ağır cezayı aldı. İnfaz rejimine göre de alabileceği en ağır yaptırımla karşılaştı. Adaletin tecelli olduğunu biz burada gördük. Tüm yargılama boyunca ağır ceza mahkemesinin tavrı, adaleti tesis etmeye yönelikti. Bu da son derece önemli. Bir nebze olsun en azından kederli ailenin acısına bir merhem olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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