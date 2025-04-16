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Eşini bıçaklayıp, intihara kalkıştı

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Konya'da öfkeli koca 4 çocuğunun annesini bıçaklayarak yaraladı, ardından kendi bileklerini kesti.

Konya'da eşi Diyana Mete'yi (33) bıçaklayarak yaralayan Sami Mete (34), aynı bıçakla bileklerini kesti. Ağır yaralı çift, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi Esiri Mehmet Sokak'taki evde meydana geldi. Sami Mete, 4 çocuğunun annesi eşi Diyana Mete ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Sami Mete, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Diyana Mete'ye saldırıp, boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Sami Mete daha sonra aynı bıçakla bileklerini kesti.

ÇİFTİN 4 ÇOCUĞU VAR

Evdeki kavga seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Çiftin 4 çocuğundan 3'ünün okulda, 4 yaşındaki erkek çocuklarının ise kavga sırasında evde olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Eşini bıçaklayıp, intihara kalkıştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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