Eşini Aldatan Koca Bıçakla Saldırdı

Eşini Aldatan Koca Bıçakla Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da M.E., eşinin bir kişiyle buluştuğunu görünce bıçakla saldırdı. Yaralı S.C. hastaneye kaldırıldı, M.E. ise polise teslim oldu.

AVCILAR'da bir M.E. isimli erkek, kendisini aldattığından şüphelendiği eşini takip ederek, buluştuğu kişiyi bıçakladı. Polisi arayarak kendisini ihbar eden M.E., olay yerine gelen ekibe teslim oldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yaşanan olay, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği iddia edilen M.E., motosikletle eşi G.E.'yi takip etti. Eşinin S.C. isimli bir kişiyle buluştuğunu gören M.E., motosikletle yaklaştığı G.E. ve S.C.'ye bıçakla saldırdı. G.E. koşarak kaçarken, S.C. aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.E., kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, teslim olan M.E.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.C., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek

Fesih kararı sonrası ilk MGK! Bildiride PKK'ya verilen mesaj çok net
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama

İBB'ye 3. dalga operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı

Putin'den Ukrayna sınırı için çarpıcı talimat
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

Sözde fenomeni çekim yapmak için girdiği mağazadan kovdular
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı

Manchester City'den transfer ettiği ancak alınmayan o yıldızı açıkladı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Taraftarı heyecanlandıran gelişme
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Özgür Özel'den heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.