Eşini Aldatan Koca Bıçakla Saldırdı

AVCILAR'da bir M.E. isimli erkek, kendisini aldattığından şüphelendiği eşini takip ederek, buluştuğu kişiyi bıçakladı. Polisi arayarak kendisini ihbar eden M.E., olay yerine gelen ekibe teslim oldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yaşanan olay, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği iddia edilen M.E., motosikletle eşi G.E.'yi takip etti. Eşinin S.C. isimli bir kişiyle buluştuğunu gören M.E., motosikletle yaklaştığı G.E. ve S.C.'ye bıçakla saldırdı. G.E. koşarak kaçarken, S.C. aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.E., kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, teslim olan M.E.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.C., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.