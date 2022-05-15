Öfkeli adam, birlikte kaçan karısıyla kardeşine terminalde kurşun yağdırdı - Haberler

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Öfkeli adam, birlikte kaçan karısıyla kardeşine terminalde kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta bir adam, karısını ve birlikte kaçtığını ileri sürdüğü öz kardeşini otobüs terminalinde kurşun yağmuruna tuttu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şahsın erkek kardeşinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zanlı ise basın mensuplarının "Eşinizi neden vurdunuz?" şeklindeki sorusuna, "Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum" diye cevap verdi.

Tokat Belediyesi şehir terminalinde Müslüm B. (30) terminalde otobüsten inen 3 çocuk annesi eşi İlfer B. (26) ile kardeşi Sabri B.'ye (25) tabanca ile ateş açtı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.

Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan kadının 3 yerinden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen şahsın ise göğüs bölgesinden tek kurşunla yaralandığı öğrenildi. Sabri B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı

Öz kardeşi ile eşini vuran şahıs verilen eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis ekipleri tarafından Behzat Caddesinde yakalandı. Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Zanlı basın mensuplarının "Eşinizi neden vurdunuz" şeklindeki sorusuna "Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum" diye cevap verdi.

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı

Öte yandan İstanbul'da ikamet eden Müslüm B.'nin eşi ile kardeşinin Antalya'dan Tokat'a geleceği bilgisini alarak bir gün önceden kente geldiği öğrenildi. Terminalde bekleyen şahsın otobüsten inen kardeşi ile eşine kurşun yağdırdığı kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tokat Belediyesi, Müslüm, Silah, Tokat, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Sonra neden kadınlar öldürülüyor diyorlar dimi , aha işte

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