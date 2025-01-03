Eşi Semiha Sözer'i Uçurumdan İttiği İddiasıyla Yargılanan Erdal Necip Sözer'e Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi Semiha Sözer'i uçurumdan iterek öldürdüğü iddia edilen sanık Erdal Necip Sözer'in yargılanmasında mahkeme, suçlamaları reddeden kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

24 Ocak 2023 tarihinde Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde, Semiha Sözer (34), yanında eşi Erdal Necip Sözer (41) varken yaklaşık 20 metre yükseklikten düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Eşi ifadesinde, fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti. Şüphe üzerine kurulan bilirkişi heyeti olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığını, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varmış, sonrasında ise sanık olaydan 15 ay sonra tutuklanmıştı.

"Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Erdal Necip Sözer'in, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davanın 3'üncü duruşmasında anne Selma Dursun, sanık avukatının savunmasına tepki gösterdi. Savunmada kızının sürekli hasta olduğunun iddia edildiğini anlatan Dursun, uçurum kenarına kızının o saatlerde neden götürüldüğünü sordu. Dursun, kızının evliliğini sürdürmek için çaba harcadığını da anlattı.

Sanık Erdal Necip Sözer ise eşinin itilerek düştüğüne dair hazırlanan bilirkişi raporlarını reddettiğini söyledi. Sözer, tahliyesini talep etti.

Daha sonra duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan anne Selma Dursun, "Allah'ın izniyle adalet bulundu. Bütün deliller açık olarak ortaya koyuldu. Çocuğun ses kayıtları, whatsapp görüşmeleri. Ben bizzat olayın şahidiyim. Evine gitmiş görüşmüşüm. Biz hep iyi niyetle yeni evliler, toparlanır diye düşündük. Bu da yurt dışından öyle olur, böyle olur dedik ama adamın maalesef değişik eğilimleri varmış" dedi.

Avukat Eyyüp Kaplan ise bekledikleri bir karar çıktığını belirterek, "İlk günden bugüne kadar bunu söyledik. Hak neyse doğru neyse yerini bulsun. Adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz. Üst mahkemelerde de kararın bozulacağını düşünmüyoruz" diye konuştu. - YALOVA