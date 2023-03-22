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Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip ederek başından vurdu

3. Sayfa Haberleri

Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip ederek başından vurdu

Sultaniye Mahallesinde bir şahıs, eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip ederek başından vurdu.

Sultaniye Mahallesinde bir şahıs, eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip ederek başından vurdu. Şahıs olay yerinden hayatını kaybetti. Zanlının öldürdüğü şahsı takip ettiği anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sultaniye Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi'nde yaşandı. S.Ç. isimli zanlı, eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip etmeye başladı. Şahsın evinden çıkmasıyla peşine düşen S.Ç., bir süre sonra silahını çıkartarak başına ateş etti. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, S.Ç. de başından ayrılmayarak polis ekiplerini bekledi. Şüpheli, olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı.

S.Ç.'nin öldürdüğü şahsı takip ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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