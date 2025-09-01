Esenyurt'ta Üst Geçidi Kullanmayarak Karşıya Geçmeye Çalışan Genç Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde üst geçidi kullanmayan bir vatandaşa caddeden karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esenyurt mevkii Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.C. (27) isimli bir vatandaş yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmadı. Caddeden karşıya geçmeye çalışan genç adama hızla gelen otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs, hastanede yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL