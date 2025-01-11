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Esenyurt'ta seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu

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Esenyurt'ta iki otomobil tarafından sıkıştırılan bir cip, çapraz ateşe tutuldu. Saldırı sırasında aracın kontrolünü kaybeden şoför, park halindeki üç otomobile çarptı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinde kaçtı. Polis, her yerde kaçan şüphelileri arıyor.

Esenyurt'ta sokakta seyreden cipin önünü iki araçla kesen saldırganlar, aracı çapraz ateşe tuttu.

ÇAPRAZ ATEŞE TUTTULAR

Olay, saat 01.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2051. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, sokakta ilerlediği sırada farklı yönlerden gelen iki araç ile önü kesilerek çapraz ateşe tutuldu.

KURŞUNLARDAN KAÇTI, 3 ARACA ÇARPTI

Bu sırada kurşunlardan kaçmaya çalışan cipin sürücüsü park halindeki 3 araca çarparken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Sürücü saldırıyı şans eseri yara almadan atlatırken, yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Cipin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Olsun turizm sehrine yeni yol yapildi gerisi teferruat.

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