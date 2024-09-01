Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarpıp yola savruldu
Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü direğe çarpıp yola savruldu. Kaza nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından otobüsün çekildiği ve trafiğin tamamen açıldığı öğrenildi.
Kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının ardından otobüs çekildi. Bir süre kontrollü olarak verilen trafik tamamen açıldı.