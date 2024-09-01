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Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarpıp yola savruldu

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Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü direğe çarpıp yola savruldu. Kaza nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından otobüsün çekildiği ve trafiğin tamamen açıldığı öğrenildi.

Kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının ardından otobüs çekildi. Bir süre kontrollü olarak verilen trafik tamamen açıldı.

Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarpıp yola savruldu! Edirne istikameti trafiğe kapandı

Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarpıp yola savruldu! Edirne istikameti trafiğe kapandı

Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarpıp yola savruldu! Edirne istikameti trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt İstanbul İtfaiye 3-sayfa trafik Edirne İETT Hava Durumu İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

eskiden iett otobüslerinin plakalarını vermezdiniz modelini şase motor numaralarını kaç kilometrede olduklarınıda yazın tam olsun,iett şöförleri eskiden beri araçları hızlı kurallara aykırı trafik işaretlerine riayet etmeden otobüsleri araçların üzerine doğru sürerek kullanıyorlar yaptıkları yanlışları bir araya toplasak roman olur kamu hizmeti veriyoruz ayağına pervasızca araç kullanıyorlar

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Sezgin Avcı:

Otomatik arabalar gaz fren nasıl bu kadar kaza yapıyorsunuz bu arabalarla

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Emre Kaya:

Herşey çok güzel oluyor İstanbul hey yoooo yaşaşın Paris partileri gelsin İstanbul’un hazır ve nazır kurulu para darphaneleri akıyor mübarek akıyor ceplere kaza olmuş kimin umrunda hey yoooo

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