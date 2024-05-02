Okulda başlayan tartışma mahalleye sıçradı! Kolunu kırıp bayıltana kadar dövdüler

İstanbul'da öğrenciler arasında çıkan tartışma intikam kavgasına dönüştü. Kalabalık bir grup, tartıştıkları Hasan Karasati'nin yaşadığı mahalleye gelerek çocuğu tekme ve yumruklarla bayıltana kadar dövdü. Kolu kırılan çocuk hastaneye kaldırılırken Hasan'ın babası ise taraflardan şikayetçi olmayarak, "Bu çocuklar küçükken onları düzeltelim, bir kez olmuş ama bir daha olmasın" ifadelerini kullandı.

SOKAK ORTASINDA SALDIRDILAR

Dün öğle saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda önceki gün okuduğu okuldaki gençler ile öğrenci Hasan Karasati arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ertesi gününde bu kez kalabalık bir çocuk grubu, Hasan'ın yaşadığı mahalleye geldi. Taraflar arasında tartışma sürerken çocuklar, Hasan'ı sokak ortasında darp etmeye başladı. Kalabalık tarafında yumruk ve tekme atılan çocuk bir süre sonra baygın şekilde yerde yatmaya başladı.

HASTANEYE ZOR YETİŞTİRDİLER

Olayı gören sokak sakinleri duruma müdahale ederken Hasan'ı babası Adem Karasati, oğlunu hastaneye götürdü. Olay sonrası çocuğun kolunun kırıldığı ve alçıya alınmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. Baba Adem Karasati, konu ile ilgili karşı tarafların ailelerinden davacı olmayacağını söyledi. Yaşanan darp anı ise sokaktaki güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"HERKES KENDİ ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSIN"

Hasan'ın babası Adem Karasati, yaşanan olayla ilgili konuşarak "Öğle saatlerinde 6-7 çocuk tarafından benim çocuğum darp ediliyor. Çocuğumu ben alıp hastaneye götürdüm. Kolu kırık. Ancak ben karşı taraflardan davacı olmadım ve olmuyorum çünkü onlar çocuk. Kavga sebebini bilmiyorum ama ufak bir şeydir. Karşı taraf ne düşünüyor bilmiyorum ve karşı tarafı da tanımıyorum. Tabi ki 6-7 çocuk tek bir ailenin çocuğu değil. Karşı taraftakilere tavsiyem herkes kendi çocuklarına sahip çıksın. Kimsenin çocuğu kötü yollara gitmesin ve çeteleşmesin. Bugün bu ufak çocuklar çeteleşirse yarın öbür gün, komşuya, mahalleye kim, ne zarar verecek kimse bilmez. 'Ağaç yaşken o ağacı düzeltelim' derler." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR KÜÇÜKKKEN ONLARI DÜZELTELİM"

Baba Karasati, "Bu çocuklar küçükken onları düzeltelim. Ailelerle konuştuk. Çocuklardan biri de özür diledi. Ben de 'Bir kez olmuş ama bir daha olmasın' Bugün ben böyle düşünüyorum ama başkası böyle düşünmez. Çocuğumun durumu gayet iyi. Sadece kolu kırık olduğu için alçıya alındı. Karşı taraftan davacı değilim. Başka ailelere de herkes kendi çocuğuna sahip çıksın diyorum" dedi.