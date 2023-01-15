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Esenyurt'ta market çalışanı ile kadın müşteri birbirine girdi! Özel harekat müdahale etmek zorunda kaldı

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada ortalık savaş alanına dönerken olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sek edildi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi 1157 Sokak'ta yaşanan olayda iddiaya göre, bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü

KAVGAYI DUYAN MARKETİN ÖNÜNE GELDİ

Kadının kavga ettiğini duyan yakınları da markete gelerek kavgaya müdahil oldu. Kadının yakınları market önünde toplandı. İhbar üzerine olay yerine devriye ekipleriyle birlikte çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Esenyurt'ta market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü

KALABALIK BİBER GAZIYLA DAĞITILDI

Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan, kavga anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt kavga 3. Sayfa Haberler

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