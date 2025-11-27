Haberler

Esenyurt'ta Lise Öğrencisine Sözlü Taciz: Şüpheli Darp Edildi

Güncelleme:
Esenyurt'ta, okul çıkışı bir lise öğrencisini takip ederek sözlü taciz eden şahıs, arkadaşları tarafından dövüldü. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Esenyurt'ta bir şahıs, okul çıkışı lise öğrencisini takip ederek sözlü taciz ettiği iddiasıyla tekme tokat dayak yedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün 18: 00 sıralarında Esenyurt Battalgazi mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. İddiaya göre okuldan çıkan Neşe Ö. (2006) isimli öğrenci yolda yürüdüğü esnada arkasından gelip rahatsızlık veren Saffet E. (1974) tarafından sözlü taciz edildi. Genç kız duruma sinirlenip bağırmaya başladı. Kızın çevrede bulunan arkadaşları bir anda toplanıp şüpheliyi darp etmeye başladı. Şüpheli, bir TV dükkanına girerek kaçmaya çalıştı ancak dükkana giren gençler adamı orada da dövmeye devam etti.

Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç kızın annesi de olay yerine geldi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
