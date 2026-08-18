Esenyurt'ta boşanma krizi: Koray Biber kendini savundu

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşine ağza alınmayacak küfürler savuran Koray Biber, kendini savundu. Biber eşinin gayri ahlaki davranışlarda bulunduğunu iddia ederek, "Hayatım boyunca hiçbir kadına elimi kaldırmadım. Ama şu an yaşadığım itibar suikastı o kadar büyük ki, kaybettikleri davalardan dolayı üst mahkemelere gidip orada bu davaları kazanma çabasından dolayı yaptıkları planlı eylemler bunlar" dedi.

Esenyurt'ta bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi ile çocukların bakımı nedeniyle tartışmış, öfkeli adam kadına hakaret ederek araçta saldırmaya çalışmıştı. Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki görmesi üzerine bir açıklama yapan Koray Biber, kendini savundu.

Yaşananlar nedeniyle özür dileyen Biber, "Kandırıldım, mağdur edildim. Kendi evimden kapı dışarı edildim. Bütün mallarım çalındı annesi, kız kardeşi ve babası tarafından. Bunlar hepsi mahkemelerce tespit edildi. Bu insanların ne kadar kirli olduğunu öngöremedim, bu da benim kendi hatam. Ama dediğim gibi iki tane evladımız var, bu evlatlarımın doğru düzgün yaşamasını istiyorum. Ama bu kadın yaşadığım eve erkek getiriyor. Bu kadın benden evlenmeden önce annesi babası tarafından satılıyordu. Eskortluk yaptığına dair haberler geliyordu bana" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin cinnet anında kaydedildiğini söyleyen Biber, "O kadar fazla itibar suikastına uğradım ki artık siz de takdir edersiniz ki bir şeylere insanın beyni belli bir noktadan sonra kaldırmıyor. Kadın cinayetlerini anlayabiliyorum demek aslında bana zul geliyor ama dediğim gibi cinnet anında insanlar birçok şeyi düşünemiyor. Yaşım 42 hayatım boyunca hiçbir kadına elimi kaldırmadım. Bunu kendi çevrem de bilir, eşim dostum da bilir. Ama şu an yaşadığım itibar suikastı o kadar büyük ki, kaybettikleri davalardan dolayı üst mahkemelere gidip orada bu davaları kazanma çabasından dolayı yaptıkları planlı eylemler bunlar. Benim için o evin, arabanın, arsanın, onun bunun hiçbir önemi yok. Biz dünyada bu tarz mala mülke değer vermemişiz, verseydik zaten kendi üzerimize alırdık malları" ifadelerini kullandı.

Boşanma aşamasında olduğu eşine maddi olarak büyük yardımlar yaptığını anlatan Biber, "Ben bu insanları Esenler'de ücra mahallede kendi dayılarının evlerindeki kirasını dahi ödeyemedikleri, damlarının akıttığı bir evden ben bu insanları çıkarttım. Ben bunları insan yerine koydum. Pandemi döneminde lise mezunu değildi bu kadın. Ben gittim pandemi döneminde kendim bilgisayardan sınavlarına girdim, lise mezunu oldu. Ciddi paralar ödeyip E-5'in kenarında kendisine güzellik merkezi açtım. Anne babasını Esenyurt'ta sakin bir mahalleye yerleştirdim. Evlerin bakım masraflarını ben karşıladım. Evlerin kredilerinin yarısını ben ödedim yıllarca. Bakın, bunlar söylenmez. Yapılan iyilik baki kalır ama bu insanlar iyi değil" şeklinde konuştu.

Eşinin çocukları maddi imkanlar elde etmek için kullandığını iddia eden Biber, "Daha önce çocukları kapıma bırakıp 'istersen bunları kuruma ver, ben bu çocuklara bakmayacağım çünkü sen bana malları vermiyorsun' diye beni tehdit eden bu kadar aşağılık bir anne. Bakın, tüm annelerden özür diliyorum ama bu kadın o kadar aşağılık bir anne ki çocukları bile para pul için kullanacak kadar aşağılık! Ailesi de böyle. Ben hala evlatlarım için sakin kalmaya çalışıyorum. Bu yaşananlar bir erkek için asla kolay şeyler değil" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı