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Esenyurt'ta ilginç soygun: Polis olduklarını söyleyerek 1,7 milyon liralık top kumaşı gasp ettiler

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Esenyurt'ta polis olduklarını iddia ederek bir kamyonu durduran 5 kişi, araçta bulunan 1,7 milyon liralık top kumaşı gasp etti. Şüpheliler, kamyon şoförü ve muavini etkisiz hale getirerek kumaşları çaldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelileri yakaladı ve kumaşları ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Esenyurt'ta polis olduklarını söyleyip yolda bir kamyonu durduran şüpheliler, araçtaki 1,7 milyon liralık top kumaşı gasp etti. Kamyon şoförü ve muavinin yüzlerini örtü ile kapatarak etkisiz hale getiren 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin kamyonu takip ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 18 Şubat'ta saat 08.30 sıralarında Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piyasa değeri 1,7 milyon lira değerinde olan top kumaşları kamyona yükleyerek yola çıkan tekstil firması çalışanları N.Y. ve N.M.'nin önünü bir süre sonra polis olduğunu söyleyen 4 şüpheli kesti. Kamyon şoförü N.Y.'nin gözlerini bağlayan 3 şüpheli, kendi araçlarına bindirerek olay yerinden ayrıldı. 1 şüpheli ise, N.M. isimli muavini yine gözlerini bağlayarak kamyonun içinde etkisiz hale getirdi. Kamyonu gasp ederek Avcılar'a götüren şüpheliler, çaldıkları kumaşları araçtan indirerek başka araçlara yükledi. Kumaşları yükleyen şüpheliler, ardından olay yerinden uzaklaştı.

Kumaş gasp eden şüpheliler yakalandı

Olayın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve top kumaşın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kamyonu tekstil fabrikasından çıktığı andan itibaren beyaz renkli bir araçla takip ettikleri görüntülere ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Çalışmalardan sonra polis ekipleri 11 Mart'ta operasyon için düğmeye bastı. 5 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda, 4 bin 971 kilogram ağırlığındaki 279 top kumaş da ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Esenyurt'ta ilginç soygun: Polis olduklarını söyleyerek 1,7 milyon liralık top kumaşı gasp ettiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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