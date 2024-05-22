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Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 2 çocuk babası bir kişinin, fare zehri verilerek cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şahsın kardeşi, polise verdiği ifadesinde "Vicdan azabı çekiyorum" diyerek, yengesiyle yasak aşk yaşadığını ve cinayeti birlikte planladıklarını söyledi. Hayatını kaybeden şahsın eşi, iddiaları kabul etmezken cinayeti itiraf eden kardeş ve yengesi tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta evinde ölü bulunan 2 çocuk babası Eyüp Çevik'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet, Eyüp Çevik'in kardeşi Hüseyin Çevik'in olay sonrası gittiği Mardin'de "Vicdan azabı çekiyorum" diyerek ifade vermesiyle ortaya çıktı. Hüseyin Çevik, yengesiyle iş birliği yapıp yemeklere fare zehri katarak ağabeyi Eyüp Çevik'i öldürdüklerini söyledi. Gözaltına alınan Eyüp Çevik'in eşi Halime Çevik iddiaları kabul etmedi. Kardeş Hüseyin Çevik ve eş Halime Çevik ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Esenyurt Üçevler mahallesi 907.sokakta, 28 Nisan Pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Olay günü markete giden Halime Çevik, eşi 37 yaşındaki Eyüp Çevik'in eve geldiğinde hareket etmediğini fark etti. Halime Çevik'in ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Eyüp Çevik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümü kayıtlara "Şüpheli ölüm" olarak geçen Eyüp Çevik'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vererek öldürmüşler

KARDEŞİNİN İFADESİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis ekipleri Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin sonucunu beklerken, Mardin'den gelen bir haber soruşturmanın seyrini değiştirdi. Cinayetin ardından Halime Çevik ve 2 çocuğuyla Mardin'e giden Eyüp Çevik'in kardeşi Hüseyin Çevik polise başvurarak "Vicdan azabı çekiyorum. Ağabeyimin ölümüyle ilgili ifade vermek istiyorum." dedi.

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vererek öldürmüşler

"FARE ZEHİRİNİ BEN ALDIM"

Hüseyin Çevik ifadesinde yengesiyle gönül ilişkilerinin olduğunu öne sürerek, fare zehri eklenmiş yemek verip ağabeyini öldürdüklerini söyledi. Hüseyin Çevik, cinayeti yengesiyle birlikte planladıklarını da belirterek, "Fare zehrini ben aldım. Zehri Halime'ye teslim ettim. Onun yemeklerine katacaktı. Sonra nasıl yaptı bilmiyorum. Ağabeyimin ölüm haberini aldım" dedi. Bu gelişme üzerine Halime Çevik polis ekipleri tarafından Mardin'de gözaltına alındı.

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vererek öldürmüşler

EŞ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığıyla yapılan görüşmenin ardından şüphelilerin ifadeleri SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alındı. Halime Çevik'in kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmediği eşinin nasıl öldüğünü bilmediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vererek öldürmüşler

TUTUKLANDILAR

Kardeş Hüseyin Çevik ve Eyüp Çevik'in eşi Halime Çevik ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp Çevik'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp'ta yapılacak incelemenin ardından netleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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