Esenyurt'ta Depremin Raftaki Kule Vinç Sallandı
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde, Esenyurt'taki bir inşaatta kule vincin sallanma anları kameraya yansıdı. Deprem sırasında vatandaşlar panik yaşadı.
Esenyurt'ta depremde kule vinç böyle sallandı
İSTANBUL - İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Esenyurt'ta bir inşaatta kule vincin sallandığı anlar kameraya yansıdı.
Silivri açıklarına 6.2 şiddetindeki deprem Esenyurt'ta etkili oldu. Deprem sırasında bir inşaatta bulunan kule vincin bom kompleksinin sallandığı anlar kameraya yansıdı. Vatandaşlar kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşlar panik yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY PEHLİVAN - 3.Sayfa