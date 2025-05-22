Esenyurt'ta Çocuklardan Seyir Halindeki Araca Torpil Atma Olayı

Esenyurt'ta Çocuklardan Seyir Halindeki Araca Torpil Atma Olayı
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İstanbul Esenyurt'ta bir grup çocuğun seyir halindeki bir araca torpil atması sonucu sürücünün panik halde aracı durdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta çocuklar seyir halindeki arabanın içine torpil attı...O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta küçük çocuklar, seyir halindeki bir arabanın camından torpil attı. Araç sürücüsü panikle dururken, çocuklar koşarak olay yerinden kaçtı. Sürücü paniğe kapılırken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir grup çocuk, ellerindeki torpil ile araba beklemeye başladı. Camı açık şekilde caddede ilerleyen bir aracı gözüne kestiren çocuklar, torpili içine attı. Kısa sürede durumu fark eden araç sürücüsü panikle dururken, çocuklar koşarak kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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