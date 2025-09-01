Esenyurt'ta Çocuk Kavgası Aileleri de Savaş Alanına Dönüştürdü

İstanbul Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı. Yabancı uyruklu bir çocuğun başka bir çocuğu dövmesi üzerine başlayan olayda yumruk ve tekmeler konuşurken, oğlunu kurtarmak isteyen bir anne de kavganın arasında kaldı. Yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre parkta oynayan iki çocuk arasında kavga çıktı. Yabancı uyruklu çocuğun diğer çocuğu dövmesi üzerine aileler olaya karıştı. Kısa sürede karşı tarafın evini basan aile ortalığı savaş alanına çevirdi. Tekme ve yumruklarla iki aile birbirine saldırırken, oğlunu kurtarmak isteyen bir anne ise kavganın arasında kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesiyle olay güçlükle son bulurken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL