Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre üç köpeğini bir adama saldırttı. O esnada yoldan geçen bir vatandaş, saldırgan köpeklere ve şahsa müdahale ederek adamı saldırıdan kurtardı. Korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı. Yoldan geçen bir vatandaş ise, köpeklerin saldırdığı adamı kurtardı.

Esenyurt'ta iddiaya göre bir şahıs, üç köpeğini sokak ortasında bir adama saldırttı. Dehşete düşüren o anlarda ise yoldan geçen bir vatandaş, saldırgan köpeklere ve şahsa müdahale ederek başından yaralı adamı kurtardı.

Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti

O ANLAR KAMERADA

Olaya ilişkin henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmezken olay anı ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Cep Telefonu İstanbul Esenyurt Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

 İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
500

Yorumlar (3)

Murat Celik:

idam şart

19
5
yanıtYanıtla
Cevdet Taşkın:

ESENANGELES TEN SIRADAN BİR GÜN

5
1
yanıtYanıtla
faruk merttürk:

Bu işlere yasal düzenleme şart.

3
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title