Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı. Yoldan geçen bir vatandaş ise, köpeklerin saldırdığı adamı kurtardı.

Esenyurt'ta iddiaya göre bir şahıs, üç köpeğini sokak ortasında bir adama saldırttı. Dehşete düşüren o anlarda ise yoldan geçen bir vatandaş, saldırgan köpeklere ve şahsa müdahale ederek başından yaralı adamı kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Olaya ilişkin henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmezken olay anı ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.