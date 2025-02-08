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Berberde sahte içki içti, hayatını kaybetti

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Esenyurt'ta bir restorandan aldığı içkiyi berberde içen Kazakistan uyruklu şahıs bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyip yere uzandı. Arkadaşları uyandırmaya çalıştıkları şahsın nefes almadığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken restoran sahibi gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içki kabusunda bilanço her geçen gün artıyor. Esenyurt ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde Kazakistan uyruklu Samat İmanbekov 6 Şubat'ta her zaman tıraş olduğu berbere giderek burada çalışan Ali Haydar K. ile Adnan B.'yi birlikte yemek yemeye davet etti.

YEMEK YEDİĞİ RESTORANDAN İÇKİ SATIN ALDI

Üç arkadaş yine aynı mahalledeki bir restorana giderek yemek yiyip alkol tüketti. Yemekten sonra kalkan 3 arkadaştan Samat İmanbekov, restorandan daha sonra içmek üzere bir şişe içki satın aldı. İmanbekov arkadaşlarına ertesi gün tıraş olmak için berbere geleceğini aldığı içkiyi de burada beraber içebileceklerini söyleyerek ayrıldı.

YERE UZANDI, BİR DAHA UYANAMADI

Ertesi gün saat 21.00'de yanında içki şişesiyle berbere giden İmanbekov, tıraş olmak istedi. İmanbekov bu esnada yanında getirdiği içkiden tüketmeye başladı. Bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyen İmanbekov yere uzandı. Berberde çalışan ve bir gün önce İmanbekov'la yemek yemeye giden Ali Haydar K. ile Adnan B. adamı uyandırmak istedi ancak nefes almadığını fark ettiler.

SAHTE İÇKİ BİR CAN DAHA ALDI

Çalışanlar bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İmanbekov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine berber çalışanları Ali Haydar K., Adnan B. ifadeleri için karakola götürüldü. İki kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis İmanbekov'un içkiyi satın aldığı restoranın sahibi Burhan S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Berberde sahte içki içti, hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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