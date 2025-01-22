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Esenyurt'ta Anne, Kızını Çöpe Attı: Gözaltına Alındı

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İstanbul Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir anne, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu çöpe atarak kaçtı. Olayın ardından çocuk koruma altına alındı, anne gözaltına alındı. Adli süreç devam ediyor.

İstanbul Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen anne 1,5 yaşında olan kız çocuğunu çöpe atıp kaçtı. Çocuk koruma altına alınırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, dün 18: 00 sıralarında Esenyurt Fatih mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşlarında bir kız çocuğunun çöpte olduğunu gören vatandaşlarla durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada bir adam, "bu benim kızım" diyerek çocuğu çöpten almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise bu duruma izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak çocuğu ambulansa aldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Annenin attığı tespit edildi

Yapılan çalışmaların ardından çocuğun annesi Ayşe D. 'nin çocuğu çöpe attığı tespit edildi. Anne gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Annenin psikolojik sorunları olduğu, çöpün yanında çocuğu almak isteyen adamın ise babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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