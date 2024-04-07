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Rezidansın 30. katından düşen 24 yaşındaki kız hayatını kaybetti

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İstanbul Esenyurt'ta 24 yaşındaki genç kız, yaşadığı sitenin 30. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay, genç kızla aynı evde yaşayan kardeşinin ihbarıyla ortaya çıktı.

KARDEŞİ FARK EDEREK HABER VERDİ

Saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede iddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan Dilara K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30'uncu katından sitenin avlusuna düştü. Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve vatandaşlar, Dilara K.'yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilara K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemelerin ardından Dilara K.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Rezidansın 30. katından düşen 24 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Rezidansın 30. katından düşen 24 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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