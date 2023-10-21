10 yaşındaki çocuk 5 katlı binadan düşerek aracın üstüne çakıldı

Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuk, 5 katlı binanın en üst kat penceresinden düşerek park halindeki aracın üstüne çakıldı. Olay sonrası ambulansla hastaneye götürülen çocuğun tedavisi devam ederken yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 10 yaşındaki Ömer Çapar, zemin üzeri 5 katlı binanın 5. katındaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Sokakta park halindeki hafif ticari aracın ön camına düşen çocuğa yardım için sokak sakinleri koştu. Çarpmanın etkisiyle aracın camı kırılırken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sokakta yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Çapar, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay sonrası sokağa gelen ailesi gözyaşlarına hakim olamazken çocuğun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan düşme anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.