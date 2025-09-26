Esenler Otogarı'ndaki kadınlar tuvaletinde kamera skandalı

İstanbul'da yaşayan mimar Kübra K., (33) geçtiğimiz yıl 13 Ekim'de Esenler Otogarı'nın ücretli kadınlar tuvaletini kullandığı esnada kapının altından uzatılan bir cep telefonuyla gizlice görüntülenmek istendi. Kabinden çıktığında elinde telefonla cinsel davranışlarda bulunan saldırganı gören Kübra K.'nin ihbarı üzerine yakalanan şüpheli Esat D., 3 yıl hapis cezası aldı.

İBB'YE DE DAVA AÇTI

Sabah'ta yer alan habere göre Şüphelinin tutuklanmasıyla olay kapanmadı. Kübra K., avukatı aracılığıyla İBB ve otogarı işleten iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye de dava açtı. Genç kadının avukatı, dava dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'yi hedef gösterdi.

"EN KUTSAL ALAN HİÇE SAYILDI"

Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Ücret karşılığı kullanılan bir hizmette en temel ihtiyaç olan güvenlik sağlanmadı. Kadınlar tuvaletine erkek girişini engelleyecek sistem yoktu, kabin kapılarının altı açıktı. Kamera yerleşimleri kör noktalarla doluydu, personel yetersizdi. Bu ihmal zinciriyle mahremiyetin en kutsal alanı hiçe sayıldı. Bu, tüketici hizmetinin ayıplı ifasıdır."

Avukat, İBB ve Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den 1 milyon lira manevi, 3 lira maddi tazminat talep etti. Dava öncesinde taraflar arabuluculuk masasına oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Dosya şimdi İstanbul Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde.