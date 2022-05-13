Öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı iddia edilen öğretmen sokak ortasında sopayla darbedildi - Haberler

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Öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı iddia edilen öğretmen sokak ortasında sopayla darbedildi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'un Esenler ilçesinde öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı iddia edilen bir öğretmen, öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, yaralı öğretmen ise şikayet ettiği dershanenin iftirasına uğradığını ifade etti.

Esenler ilçesinde öğretmenlik yapan bir kişi, bir öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise öğretmeni döveni yakalamak için çalışma başlattı.

Öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı iddia edilen öğretmen sokak ortasında sopayla darbedildi

ÖĞRENCİNE CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜ YOLLADIĞI İDDİASI

Öğretmenin, öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı için dövüldüğü öne sürülürken yaralı öğretmen ise iftiraya uğradığını iddia etti. Hastanede tedavisi süren öğretmen, şikayet ettiği dershanenin kendisine iftira attığını saldıranların da dershanenin yetkilileri olduğunu ileri sürdü.

Öğrencisine cinsel içerikli görüntü yolladığı iddia edilen öğretmen sokak ortasında sopayla darbedildi

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Öğretmen, Esenler, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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