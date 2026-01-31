Karaburun: 'Erzurum üzerinden uyuşturucu geçmesine izin vermeyeceğiz'

Erzurum'un uyuşturucu geçiş güzergahı olarak kullanılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, göreve başladığı ilk günden itibaren sahada yoğun bir mücadele başlattıklarını söyledi.

Kardelen Televizyonda yayınlanan Analiz Programı'na konuk olan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu ve gazeteci-yazar Esat Bindesen'in sorularını cevapladı.

Karaburun; narkotikle mücadele, asayiş, trafik güvenliği, okul çevreleri ve metruk binalar başta olmak üzere kent genelinde yürütülen çalışmaları anlattı.

"Erzurum üzerinden uyuşturucu geçmesine izin vermeyeceğiz"

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin büyük bölümünün Erzurum'u hedef almadığını, kentin bir geçiş noktası olarak kullanılmak istendiğini belirten Karaburun, "Yakaladığımız uyuşturucuların çoğu ya batıdan doğu ülkelerine ya da doğudan batıdaki büyük şehirlere sevk edilmek istenen maddeler. Erzurum üzerinden uyuşturucu ve kaçak ürün geçmesini istemiyoruz" dedi.

"Ayağımızın tozuyla aramalara başladık"

Göreve başlar başlamaz sahaya indiklerini ifade eden Karaburun, dört ana giriş-çıkış noktasında görev yapan ekiplerin narkotik eğitimlerinden geçirildiğini söyledi.

"Uyuşturucu maddeler araçlarda nasıl saklanır, zula nasıl yapılır, nasıl tespit edilir, araç araması nasıl gerçekleştirilir; bunların tamamını uygulamalı olarak çalıştık. Narkotik aramalarında başarılı olan personelimizi de kritik noktalara görevlendirdik. Köprüköy uygulama noktamızı güçlendirdik, jandarmamızla birlikte 24 saat uygulama yapıyoruz" diye konuştu.

"Uyuşturucu satıcıları Erzurum'u terk edecek"

Uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans uyguladıklarını vurgulayan Karaburun, "Bir tane bile istemiyoruz. Hedefimiz Erzurum'u bu konuda tertemiz bir şehir haline getirmek. Halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Kararlıyız; Erzurum sınırları içinde uyuşturucunun bulundurulmasına, taşınmasına, satılmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

26-28 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalara da değinen Karaburun, "17 bin 61 vatandaş ve 3 bin 332 aracı kontrol ettik. Bu kadar yoğun denetimde sadece iki suç unsuruna rastladık. Türkiye ortalamasına göre çok iyi durumdayız ancak bu bizi rehavete sürüklemez" dedi.

"Halkımızın kanını emen kim varsa peşindeyiz"

Asayiş çalışmalarına da değinen İl Emniyet Müdürü Karaburun, okul çevrelerinde özel ekiplerin görev yaptığını, üniversite öğrencileriyle düzenli olarak bir araya geldiklerini söyledi.

"Bizim polislik anlayışımız vatandaşla doğrudan temas. Gençlerimizi suçtan uzak tutmak ve bilinçlendirmek için sahadayız" diyen Karaburun, suç örgütlerine yönelik mesajını ise şu sözlerle netleştirdi: "Halkımızın kanını emen kim varsa, iğneyle kuyu da kazsa peşindeyiz. Yasa dışı tüm yapıların iletişim ağlarını keseceğiz. Erzurum'da huzuru bozan hiçbir yapıya göz yummayacağız." - ERZURUM