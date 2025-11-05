Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele Operasyonları Devam Ediyor

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden suç işleyen şahıslara yönelik operasyonlarını devam ettiriyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde; Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 21 şahıs, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu (TCK Md.301 işlediği tespit edilen 1 şahıs, Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği tespit edilen 1 şahıs, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 4 şahıs, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 8 şahıs, 5816 Sayılı Kanun'a Muhalefet (Atatürk'e Hakaret) suçunu işlediği tespit edilen (2) hakkında adli işlem yapıldı.

Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 244 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak gerekli işlemler yapıldı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edilecektir" - ERZURUM